Постекоглу взял в "Форест" свой штаб из "Тоттенхэма"

Анге Постекоглу Главный тренер "Ноттингем Форест" Анге Постекоглу определился со своим штабом на новом месте работы.

"Форест" только накануне подтвердил назначение Постекоглу на место уволенного Нуну Эшпириту Санту, а сегодня Анге уже провел свою первую тренировку.

Одновременно с этим Постекоглу утвердил в качестве своих помощников Миле Единака, Ника Монтгомери, Сержиу Раймунду и Роба Берча.

Единаку, Монтгомери и Раймунду отводятся роли ассистентов, тогда как Берч будет работать с голкиперами "Форест".

Как отмечает The Independent, все четверо работали с Постекоглу в "Тоттенхэме", где Анге провел два сезона, во втором из них выиграв Лигу Европы.

Добавим, дебют Постекоглу в "Форест" назначен на выездной матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшую субботу.




Дата 10.09.2025 20:00

