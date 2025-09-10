Постекоглу взял в "Форест" свой штаб из "Тоттенхэма"

Главный тренер "Ноттингем Форест" Анге Постекоглу определился со своим штабом на новом месте работы.

"Форест" только накануне подтвердил назначение Постекоглу на место уволенного Нуну Эшпириту Санту, а сегодня Анге уже провел свою первую тренировку.



Одновременно с этим Постекоглу утвердил в качестве своих помощников Миле Единака, Ника Монтгомери, Сержиу Раймунду и Роба Берча.



Единаку, Монтгомери и Раймунду отводятся роли ассистентов, тогда как Берч будет работать с голкиперами "Форест".



Как отмечает The Independent, все четверо работали с Постекоглу в "Тоттенхэме", где Анге провел два сезона, во втором из них выиграв Лигу Европы.



Добавим, дебют Постекоглу в "Форест" назначен на выездной матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшую субботу.