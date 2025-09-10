Куту предъявлены обвинения насчет "непристойного видео с ребенком"

Дэвид Кут Бывшему рефери Премьер-Лиги Дэвиду Куту были предъявлены обвинения насчет "создания непристойного видео с ребенком".

Как сообщает Daily Mirror, Кут снял указанный ролик 2 января 2020. Речь идет о видео категории A, что является самым серьезным нарушением и обычно содержит кадры, на которых ребенок подвергается изнасилованию или сексуальному насилию со стороны взрослых.

43-летний Кут остается на свободе, но в четверг, 11 сентября, предстанет перед Магистратским судом Ноттингема, который проведет первое слушание по этому делу.

Ранее в этом году FA также предъявила Куту обвинения насчет оскорбления Юргена Клоппа с упоминанием национальности бывшего главного тренера "Ливерпуля".

Судейская карьера Кута оказалась закончена после серии скандальных публикаций, начиная как раз с оскорбления Клоппа. В январе Дэвид совершил каминг-аут, признавшись в гомосексуальной ориентации, а также употреблении наркотиков.




Автор mihajlo   

Дата 10.09.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 676

  1. ar7em 10.09.2025 16:50 # ar7em
    типикал болельщик ливерпуля. может ребенка со стерлингом перепутали?

    (ответить)

  2. sherlock2025 10.09.2025 16:40 # sherlock2025
    болел за арсенал. ненавидел ливерпуль.
    всё ясно

    (ответить)

  3. jawen 10.09.2025 16:28 # jawen
    Бледнолицый совсем страх потерял от вседозволенности

    (ответить)

  4. mateta 10.09.2025 16:16 # mateta
    Я начал расследование, чтобы выяснить, кто был тем ребенком, которого изнасиловал Кут.
    Очевидно, что этот ребенок оставил больше всех комментариев на самой комментируем новости на фапле за 2.01.2020.

    https://fapl.ru/posts/75755/?c=1
    вот эта новость, посчитайте, кто больше всего на ней отписывался.

    (ответить)

  5. lfc-in-my-heart 10.09.2025 16:05 # lfc-in-my-heart
    Вот такие судьи в Англии - наркоманы, гомосеки, педофайлы

    (ответить)

  6. farot 10.09.2025 16:02 # farot
    Ребенок был в футболке подзалупуля?

    (ответить)

