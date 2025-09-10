Куту предъявлены обвинения насчет "непристойного видео с ребенком"

Бывшему рефери Премьер-Лиги Дэвиду Куту были предъявлены обвинения насчет "создания непристойного видео с ребенком".

Как сообщает Daily Mirror, Кут снял указанный ролик 2 января 2020. Речь идет о видео категории A, что является самым серьезным нарушением и обычно содержит кадры, на которых ребенок подвергается изнасилованию или сексуальному насилию со стороны взрослых.



43-летний Кут остается на свободе, но в четверг, 11 сентября, предстанет перед Магистратским судом Ноттингема, который проведет первое слушание по этому делу.



Ранее в этом году FA также предъявила Куту обвинения насчет оскорбления Юргена Клоппа с упоминанием национальности бывшего главного тренера "Ливерпуля".



Судейская карьера Кута оказалась закончена после серии скандальных публикаций, начиная как раз с оскорбления Клоппа. В январе Дэвид совершил каминг-аут, признавшись в гомосексуальной ориентации, а также употреблении наркотиков.