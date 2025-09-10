Куту предъявлены обвинения насчет "непристойного видео с ребенком"
Бывшему рефери Премьер-Лиги Дэвиду Куту были предъявлены обвинения насчет "создания непристойного видео с ребенком".
Как сообщает Daily Mirror, Кут снял указанный ролик 2 января 2020. Речь идет о видео категории A, что является самым серьезным нарушением и обычно содержит кадры, на которых ребенок подвергается изнасилованию или сексуальному насилию со стороны взрослых.
43-летний Кут остается на свободе, но в четверг, 11 сентября, предстанет перед Магистратским судом Ноттингема, который проведет первое слушание по этому делу.
Ранее в этом году FA также предъявила Куту обвинения насчет оскорбления Юргена Клоппа с упоминанием национальности бывшего главного тренера "Ливерпуля".
Судейская карьера Кута оказалась закончена после серии скандальных публикаций, начиная как раз с оскорбления Клоппа. В январе Дэвид совершил каминг-аут, признавшись в гомосексуальной ориентации, а также употреблении наркотиков.
10.09.2025 16:00
Просмотров: 676
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
типикал болельщик ливерпуля. может ребенка со стерлингом перепутали?
(ответить)
болел за арсенал. ненавидел ливерпуль.
всё ясно
(ответить)
Бледнолицый совсем страх потерял от вседозволенности
(ответить)
Я начал расследование, чтобы выяснить, кто был тем ребенком, которого изнасиловал Кут.
Очевидно, что этот ребенок оставил больше всех комментариев на самой комментируем новости на фапле за 2.01.2020.
https://fapl.ru/posts/75755/?c=1
вот эта новость, посчитайте, кто больше всего на ней отписывался.
(ответить)
Вот такие судьи в Англии - наркоманы, гомосеки, педофайлы
(ответить)
Ребенок был в футболке подзалупуля?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий