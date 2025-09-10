Тоуни: "В Премьер-Лиге "Аль-Ахли" был бы близок к топ-4"

Айвен Тоуни Нападающий "Аль-Ахли" и сборной Англии Айвен Тоуни считает, что люди недооценивают саудовскую лигу.

Чуть более года назад Тоуни променял Премьер-Лигу на саудовскую лигу, и многие критиковали Айвена за это карьерное решение.

Однако Тоуни поддерживает точку зрения Криштиану Роналду, назвавшего саудовскую лигу одной из лучших в мире.

"Роналду много где поиграл в мире и, наверное, знает гораздо лучше меня, потому что мне довелось поиграть только в Премьер-Лиге, Чемпионшипе, Лиге Один и Лиге Два. На мой взгляд, саудовская лига на одном уровне с Премьер-Лигой".

"Если бы "Аль-Ахли" выступал в Премьер-Лиге, мы бы не ударили в грязь лицом и были бы близки к топ-4. Это качественная лига, и людям не стоит воротить свой нос. Мы видели, как "Аль-Хиляль" играл против "Манчестер Сити" и победил их (на клубном Чемпионате Мира)", — сообщил Тоуни The Guardian.




