Каррагер раскритиковал Санчо

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал вингера Джейдона Санчо.

В заключительный день летнего трансферного окна "Манчестер Юнайтед" избавился от Санчо, отправив Джейдона в аренду в "Астон Виллу".



В свое время Санчо обошелся "Юнайтед" в 73 миллиона фунтов. Джейдон с треском провалился на "Олд Траффорд", поэтому его нередко называют худшим приобретением в истории "красных дьяволов", но Каррагер не понимает, откуда изначально были столь высокие ожидания насчет этого игрока.



"Это забавно, потому что Санчо сделал себе репутацию в дортмундской "Боруссии". Несколько лет назад мы с Гари (Невиллом) обсуждали его в эфире Sky Sports. Мы особо не видели его игру, но он действительно хорошо выступал в Дортмунде и Лиге Чемпионов".



"Нас спрашивали насчет его приглашения в сборную Англии, и мы не поддержали это, за что нас критиковали в социальных сетях".



"Когда его называют худшим приобретением "Манчестер Юнайтед", ссылаясь на его мастерство... Я не уверен насчет его мастерства. Думаю, он не так уж плох, но я не понимаю, в чем его изюминка. Я критиковал Маркуса Рэшфорда, но я могу представить его хорошую игру, его скорость и его удар".



"А что из себя представляет Санчо, я не знаю. У каждого игрока что-нибудь есть, но мне не приходит в голову, что есть у него. Я никогда этого не видел в своей жизни. Не видел", — цитирует Каррагера Daily Star.