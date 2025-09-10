Майну задумывается о переходе в "Наполи" в январе

Кобби Майну Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну рассматривает вариант с переходом в итальянский "Наполи" в январе.

На исходе летнего трансферного окна Майну попросил "Юнайтед" отправить его в аренду ради регулярной игровой практики.

Однако этот запрос был отклонен — "Юнайтед" и так попрощался с Кристианом Эриксеном, оставив свой центр поля без усиления минувшим летом.

В ближайшие четыре месяца Майну предстоит сражаться за место в команде Рубена Аморима, но у Кобби уже есть план, если он все так же будет ограничен в игровых минутах.

Если его ситуация не изменится, Майну готов отправиться в аренду в "Наполи" на вторую половину сезона. Чемпионы Серии А хотели заполучить Кобби еще минувшим летом и до сих пор сохраняют интерес к 20-летнему англичанину.




Метки Майну, Манчестер Юнайтед, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2025 11:00

Количество просмотров Просмотров: 43




Поиск: