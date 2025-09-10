Томас Франк: Как воплотить свою мечту за шесть лет

История становления нового менеджера "Тоттенхэма" Томаса Франка богата неудачами и падениями. Его предавал собственный президент клуба, его команды демонстрировали серии поражений на старте его карьеры, но датчанин пришел туда, куда метил — в клуб из Лиги Чемпионов.

Иногда это пути, которые мы не выбираем. Именно такая мысль начала угнетать молодого Франка. Когда ему было чуть за 30, будучи отцом двоих детей, Томас получал степень магистра психологии, одновременно работая инструктором в Датской футбольной ассоциации. Все это время он подрабатывал координатором молодежной команды "Хвидовре", клуба второго дивизиона из пригорода Копенгагена.



"В то время в Дании никто не работал усерднее Томаса", — улыбается Тедди Хебо Ларсен, многолетний президент "Хвидовре" и давний друг Франка.



"Он проработал с нами шесть лет, курируя наши талантливые молодежные команды. Томас не был выдающимся игроком, что он сам открыто признает, но он пришел в "Хвидовре" по настоятельной рекомендации своего родного клуба "Фредериксверк", где он тренировал молодежную команду, и было несложно понять, почему".



"Он был умным, блестящим педагогом и страстно любил правильный футбол. Он всегда поощрял футбол с владением мячом, умный прессинг и, прежде всего, сильную коммуникацию".



Растущая репутация Франка принесла ему предложение о работе от профессионального клуба "B-93" — полную ставку в качестве руководителя отдела развития клуба — однако он был вынужден отказаться. "Томас подумывал полностью бросить тренерскую работу в футболе", — вспоминает Хебо Ларсен.



"Ему и его жене нужно было думать о семье, и, как вы можете себе представить, он не зарабатывал больших денег. Даже в "B-93" он не мог бы приносить домой много денег, поэтому он отказался. Но было видно, что его не покидало чувство "а что, если..."



Несмотря на то, что он пообещал жене бросить тренерскую работу, Франк передумал и в 2004 году все же присоединился к "B-93".



"Было грустно видеть, как он уходит, — говорит Хебо Ларсен. — Но в глубине души я был просто счастлив, что он следует за своей мечтой".



Франк проработал два года в "B-93", а затем отправился в "Люнгбю", где благодаря своей хорошей работе получил возможность перейти в молодежную сборную Дании. С 2008 по 2013 год он в основном тренировал сборные Дании U-17 и U-19, приведя первую из них к ее первому в истории участию в Чемпионате Мира, а также к первому за восемь лет выходу в финальную часть Чемпионата Европы.



"Ему доверили лучших и самых талантливых игроков страны", — объясняет Хебо Ларсен. — "Его считали одним из лучших в Дании, когда речь шла о развитии молодых талантов".



Именно эта репутация привела к большому прорыву Франка в июне 2013 года, когда к нему обратился многократный чемпион Дании "Брондбю".



В то время копенгагенский гранд находился в плачевном состоянии, лишь в последних матчах сезона 2012/13 избежав вылета из лиги, а также банкротства благодаря вмешательству новых владельцев за месяц до прихода Франка.



"Весь клуб нуждался в перезагрузке, и Томас был идеальным кандидатом для этого", — вспоминает Пер Руд, который тем же летом присоединился к "Брондбю" в качестве спортивного директора.



"У нас не было финансовых возможностей, чтобы вернуться к доминированию, поэтому было решено сосредоточиться на воспитании талантливых молодых игроков. Томас занимался со многими из них еще со времен своей работы в Датской футбольной ассоциации. Он был неопытен как тренер, но мы считали, что в долгосрочной перспективе он подойдет".



Руд курировал создание "Brondby Masterclass", амбициозной новой академии, которая должна была помочь подготовить новое поколение игроков клуба. Задача Франка состояла в том, чтобы превратить их в чемпионскую команду. Главному тренеру "Брондбю" дали гарантии, что время будет на его стороне.



"Не будет никаких изменений только потому, что наша стратегия не работает так, как мы надеялись", — подтвердил новый председатель Альдо Петерсен. "Наша цель — развитие, и мы следим за этим".



Команда Франка проверила это терпение, не выиграв семь матчей подряд в начале сезона Суперлиги 2013/14, а также уступив бывшему клубу Франка "Хвидовре" и вылетев из Кубка Дании. Тем не менее, Томас постепенно донес свои идеи до молодой команды, в которой играл подросток Кристиан Нергор, впоследствии воссоединившийся с ним в "Брентфорде". В итоге "Брондбю" занял четвертое место, впервые за три года квалифицировавшись в еврокубки.



"Игроки сразу полюбили Томаса, потому что он был отличным коммуникатором, энергичным и, как я бы сказал, футбольным романтиком", — вспоминает бывший полузащитник "Брондбю" Мартин Орнсков.



"Он настаивал на правильной игре, позитивном отношении к владению мячом и высоком прессинге, чтобы возвращать его обратно. Мы начали не очень удачно, но он изменил ситуацию. Это был процесс, и мы это видели".



Но этот процесс был быстро отложен в сторону, когда в апреле того же года, во время первой кампании, миноритарный акционер Ян Бех Андерсен купил контрольный пакет акций "Брондбю" и стал новым президентом. Бех Андерсен не был сторонником стратегии "молодежь прежде всего" и хотел завоевать титул уже во втором сезоне под руководством Франка.



"Внезапно проект, над которым мы работали, был разорван, и появилось множество новых игроков", — вспоминает Руд, который часто сталкивался с Беком Андерсеном.



"В первую команду вливали деньги, приглашая известных игроков". Среди них был Даниэль Аггер, который вернулся из "Ливерпуля" за 3 миллиона фунтов, и бывший нападающий "Болтона" Йохан Элмандер, вернувшийся после восьми лет отсутствия.



"Другие, возможно, были расстроены такими серьезными изменениями, но Томас просто сказал: "Хорошо, теперь мы должны постараться выиграть чемпионат", — вспоминает Руд.



"Он был так трудолюбив — мы с ним часто подшучивали друг над другом, кто придет на тренировку раньше и кто уйдет позже. Если он приходил раньше меня, я говорил: "Боже мой, Томас, ты что, не спал? Ты выглядишь ужасно!" Он смеялся и отвечал: "Посмотри в зеркало, прежде чем критиковать других, Пер!" У Томаса было отличное чувство юмора".



Но крупные инвестиции оказались помехой, поскольку "Брондбю" вылетел из квалификации Лиги Европы, уступив "Брюгге" со счетом 5:0 по сумме двух матчей. Результаты в лиге были лишь немного лучше, поскольку команда, уделяющая большое внимание владению мячом, с трудом пробивала оборону соперников. К зимнему перерыву ультрас клуба начали выражать свое недовольство.



Унизительное поражение со счетом 7:0 в зимнем товарищеском матче с немецким клубом "Хоффенхайм" не помогло делу.



"Этот результат заставил многих болельщиков, СМИ и даже некоторых игроков усомниться в Томасе", — признает Орнсков, который отыграл все 90 минут в тот печальный день.



Позже Аггер признался, что поспорил с Франком, потребовав от мягкосердечного тренера наказать своих игроков и заставить их тренироваться на следующий день.



"На утро после возвращения в Данию нас отправили на изнурительную пробежку по лесу в морозную погоду", — рассказывает Орнсков FFT.



"Но никто не жаловался. Мы знали, что это была идея Даниэля, и он тоже принял участие. Для Даниэля речь шла о том, чтобы установить те же стандарты, которые он испытал в "Ливерпуле".



"Томас был хорошим тренером, но он еще не научился этой неприятной стороне управления. Это поражение стало поворотным моментом".



Жесткие меры дали желаемый эффект: "Брондбю" в итоге занял третье место и снова квалифицировался в Лигу Европы. Однако перед третьим сезоном Франка Бех Андерсен дал понять, что неудача в борьбе за титулы будет иметь последствия.



Сезон начался плохо: команда Франка проиграла три первых матча чемпионата и снова вылетела из квалификации Лиги Европы, на этот раз со счетом 6:1 по сумме двух матчей от греческого клуба "ПАОК".



"Под руководством Томаса мы всегда играли в красивый футбол, но мы начали задаваться вопросом, достаточно ли он силен, чтобы выдержать давление", — вспоминает Орнсков.



Небольшое улучшение перед праздниками позволило команде Франка с трудом дотянуть до зимнего перерыва на пятом месте и столкнуться с перспективой еще одного сезона без трофеев. Это стало началом одной из самых скандальных историй в новейшей истории "Брондбю".



Во время зимнего перерыва на онлайн-форуме болельщиков "Брондбю" SydSiden Online появился новый аккаунт. Он подверг резкой критике Франка и спортивного директора Руда. Среди критических замечаний были вопросы о способности Франка интегрировать новых игроков и его недостаточной авторитетности. Пользователь под ником "Оскар" призвал к смене тренера.



Конечно, для фан-форума в этом не было ничего необычного, пока не выяснилось, что эти комментарии были написаны ни кем иным, как самим председателем Бехом Андерсеном, действовавшим под псевдонимом. Это открытие вызвало бурную реакцию в СМИ.



"Это было действительно шокирующим для игроков, не говоря уже о Томасе", — говорит Орнсков. — "Быть преданным собственным президентом — это невероятно. Мы действительно сочувствовали Томасу, потому что он был хорошим тренером и действительно замечательным человеком. Он был неопытен как менеджер, но всегда давал все лучшее для клуба".



Для Франка это предательство было последней каплей. "После последних дней массированного внимания со стороны СМИ мы с Яном поговорили", — сказал Франк на пресс-конференции в марте 2016 года. — "На основании этого я решил прекратить наше сотрудничество". Бех Андерсен также ушел со своего поста, хотя позже он вернул его и по-прежнему остается в совете директоров.



После ухода из "Брондбю" Франк нуждался в перерыве от футбола. "Несмотря на этот эпизод, он по-прежнему был очень востребован в Дании", — рассказывает спортивный директор Руд, который также покинул "Брондбю" в том сезоне.



"Меня спрашивали несколько клубов Суперлиги о возможности пригласить Томаса, и я был уверен, что он вернется в какой-то момент и станет ведущим тренером в Дании. Я не мог предвидеть, какой путь он в конечном итоге выберет".



В конце 2016 года, после девяти месяцев отсутствия в игре, Франк получил телефонный звонок, который заинтересовал его, хотя речь шла не о работе в Дании.



Под руководством пожизненного болельщика Мэтью Бенхэма, который сделал состояние благодаря компании, предлагающей статистический анализ для гемблеров, клуб Чемпионшипа "Брентфорд" недавно поднялся из Лиги Один и закрепился во втором дивизионе.



Как и пользователи Smartodds Бенхэма, "пчелы" заслужили репутацию команды, которая полагается на подробные статистические данные, чтобы найти талантливых, но недорогих игроков, которых другие клубы пропустили.



После покупки клуба из Западного Лондона в 2012 году Бенхэм также приобрел контрольный пакет акций "Мидтьюлланда", что, в свою очередь, привело к усилению датского влияния в его команде Чемпионшипа.



Расмус Анкерсен, бывший председатель Суперлиги, теперь занимал должность совместного директора по футболу в "Брентфорде" и хотел, чтобы Франк присоединился к команде, но не в качестве менеджера.



"Когда Расмус предложил мне должность помощника тренера, я не был уверен", — позже рассказал Франк FFT.



"Я хотел быть главным тренером, но я слышал о "Брентфорде", и он мне подходил. Мы могли бы, возможно, перехитрить более крупные клубы".



Франк принял предложение работать под руководством англичанина Дина Смита. Датчанину было поручено курировать переход игроков из команды B клуба в основной состав, а также тренировать и проводить анализ первой команды. Он сразу же произвел впечатление.



"Все сразу полюбили его, потому что он был прямым человеком и явно обладал острым футбольным умом", — вспоминает бывший полузащитник "Брентфорда" Алан Джадж.



"Он привнес хорошую динамику: Дин был боссом, а Томас больше занимался с нами на тренировочной площадке. Он отлично разбирался в переходном футболе и контрпрессинге. Он умел увлечь своими идеями и хорошо общался. Все были впечатлены".



Приход Франка на "Гриффин Парк" совпал с улучшением формы команды: "Брентфорд" поднялся с 18-го места в таблице и к концу его первого полусезона в штабе занял 10-е место. В сезоне 2017/18 они были девятыми, а в октябре 2018 года Смит ушел, чтобы возглавить "Астон Виллу".



Вместо того, чтобы искать замену за пределами клуба, "пчелы" решили назначить 45-летнего Франка.



"Это был популярный выбор в команде", — говорит Джадж. "Переход для Томаса был легким, и его поведение не изменилось — только несколько изменений в том, как мы делали вещи".



"Я приведу вам отличный пример того, почему он был так популярен. Часто игроки, которые не участвуют в матче в субботу, тренируются по-другому в течение недели, чтобы помочь другим подготовиться. Они также приходят на следующий день после игры, просто чтобы размять ноги. Но не с Томасом. Он планировал каждую сессию так, чтобы все чувствовали себя вовлеченными в течение недели, а тем, кто должен был прийти в воскресенье, предоставлялась полноценная, тщательно подготовленная сессия. Это позволяло всем чувствовать себя частью общего процесса".



Несмотря на это, Брентфорд" Франка начал сезон ужасно, быстро опустившись с седьмого места, на котором их оставил Смит, на 19-е всего за два месяца.



"Мы просто проверили систему, чтобы понять, хотят ли они меня поддержать или нет, проиграв восемь из первых 10 матчей", — шутил Франк.



"Он был адаптивным тренером", — вспоминает Джадж. "Он понял, что схема 4-3-3 не работает, поэтому мы перешли на схему с тремя защитниками — к чему мы не были привычны. Но мы переломили ситуацию и больше не оглядывались назад".



Перестроенные "пчелы" прошли семь матчей без поражений и завершили сезон на достойном 11-м месте.



В следующем сезоне команда добилась огромного прогресса благодаря ряду летних приобретений, которые стали ключевыми игроками "Брентфорда" Франка, в том числе его бывший полузащитник "Брондбю" Кристиан Нергор, нападающий Бриан Мбемо и вратарь Давид Райя.



"Брентфорд" закончил сезон на третьем месте, уступив соседям из "Фулхэма" в финале плей-офф Чемпионшипа. "Это было очень больно", — сказал датчанин о поражении на "Уэмбли". "Но это также стало стимулом для невероятного сезона, который у нас был после этого".



Вдохновленный забившим 31 гол в лиге Айвеном Тоуни "Брентфорд" снова занял третье место, но на этот раз вышел в высший дивизион через плей-офф, положив конец 74-летнему отсутствию в элите.



"Это было невероятное достижение, особенно после разочарования предыдущего года", — говорит сейчас Билли Грант, пожизненный болельщик и ведущий фанатского подкаста Beesotted.



"Во время того сезона, когда команда вышла в высший дивизион, мы спросили Томаса, не хотел бы он присоединиться к нам в подкасте для беседы. Он сказал, что согласен, но только если мы сделаем это в местном пабе за кружкой пива".



"Мы говорили о футболе, но также и о пиве, местности, его родном городе, жителях Брентфорда. Не многие тренеры пошли бы на такое!"



Имея один из самых низких бюджетов в Премьер-Лиге, "пчелы" были номинированы экспертами на немедленное возвращение в низший дивизион в сезоне 2021/22, но они опровергли прогнозы и финишировали на 13-м месте.



Доказав, что они не были однодневкой, в следующем году они заняли девятое место — всего на два очка не дотянув до квалификации в еврокубки — в сезоне, в котором они также дважды обыграли будущего чемпиона "Манчестер Сити".



"Замечательно то, что Томас всегда настраивает свою команду на победу, независимо от того, с кем она играет", — объясняет Джадж, который покинул клуб в январе 2019 года.



"Другие команды закрываются с более сильными соперниками, но Томас всегда пытается выиграть. Это не значит, что он не просит своих игроков защищаться, но в тех матчах против "Сити", например, он оставлял Тоуни наверху и размещал вокруг него бегунков, когда команда отбирала мяч. Он настроен позитивно, и болельщики любят его за это".



Франк должен был оставаться позитивным, поскольку более крупные клубы постоянно переманивали его лучших игроков.



Тоуни, Райя, Кристиан Эриксен и другие ушли, но "Брентфорд" остался на плаву благодаря умному скаутингу и адаптивности своего менеджера.



После того, как в прошлом сезоне клуб снова занял место в верхней половине таблицы, традиционная элита снова обратила внимание на "Брентфорд". Только на этот раз речь шла о самом Франке, поскольку победитель Лиги Европы "Тоттенхэм" сделал 51-летнему специалисту предложение, от которого нельзя было отказаться.



"В 2019 году я встретился с Томасом, и мы обсудили пятилетний план", — рассказывает его друг и президент клуба "Хвидовре" Хебо Ларсен. — "Он сказал мне, что его цель — вывести "Брентфорд" в Премьер-Лигу, помочь ему закрепиться в высшем дивизионе, а затем возглавить клуб Лиги Чемпионов. В итоге на это у него ушло шесть лет".



Франк знает, что у него будет полно работы в "Тоттенхэме", учитывая, что в прошлом сезоне клуб финишировал одной строчкой над зоной вылета.



"Я обещаю вам одно", — сказал он журналистам на своей первой пресс-конференции в Северном Лондоне. "Мы будем проигрывать футбольные матчи. Я не видел команды, которая бы не проигрывала. Есть непобедимый "Арсенал", о котором мы не можем упоминать, так что я уже совершил свою первую ошибку новичка! Еще был "Престон" (в 1888-89 годах) — это единственные две команды, которые не проигрывали".



Никто не ожидал, что команда Франка станет третьей, но борьба за высокие места в Премьер-Лиге будет обязательной, независимо от результатов в кубках. Те, кто знают его лучше всего, верят, что у него есть все необходимое для этого.



"Я думаю, что он очень хорошо себя проявит, — говорит Джадж. — "Он приходит в "Тоттенхэм", где нет суперзвезд и больших эго, а Томас — эксперт в том, чтобы сплотить всех. Болельщики "шпор" хотят видеть атакующий футбол, а он в этом превосходен".



Орнсков также желает ему удачи. "Честно говоря, я никогда бы не ожидал этого, судя по тому времени, которое мы провели вместе", — вспоминает он. — "У Томаса был блестящий тактический ум, но я сомневался, достаточно ли он силен духом для этого. Нет сомнений, что он приобрел эту силу по ходу дела. Я верю, что он добьется огромного успеха".



Для его старого друга Хебо Ларсена эта работа является высшей наградой за риск, на который он пошел более 20 лет назад.



"Он был близок к тому, чтобы уйти из футбола, а теперь посмотрите на него", — говорит Хебо Ларсен с улыбкой. "Возможно, мне нужно будет сесть с ним и составить новый пятилетний план".



С Томасом Франком никогда не знаешь, куда приведет тебя путь.



Максим Загребин, по материалам Four Four Two, специально для FAPL.ru