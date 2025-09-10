Рой Кин не удивлен увольнением Нуну из "Форест"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что не удивлен увольнением Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера "Ноттингем Форест".

Сыграв только три матча в новом сезоне, "Форест" сменил главного тренера. "Лесники" уволили Нуну и почти сразу назначили на его место Анге Постекоглу.



Однако Кина это не удивляет, учитывая персону своенравного владельца "Форест" Евангелоса Маринакиса. Рой считает, что Постекоглу вскоре тоже окажется под давлением.



"Я не удивлен. Почему мы должны удивляться тому, что происходит в "Ноттингем Форест"? Мы знаем, что из себя представляет их владелец, так что никаких сюрпризов. И у меня нет симпатий ни к кому из тренеров, кто отправляется в "Ноттингем Форест".



"С таким владельцем ты будешь там под давлением, поэтому я определенно не был удивлен, когда от него (Нуну) избавились. Там тяжело работать", — цитирует Кина Daily Mail.