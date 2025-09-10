Тухель: "Командная работа в ее чистейшей форме"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отметил командую игру своих подопечных в матче против Сербии.

Накануне вечером англичане одержали победу 0:5 в Белграде над своим главным конкурентом по Группе K в отборе к ЧМ-2026.



После матча Тухель отказался выделять отдельных игроков, сосредоточившись на похвале в адрес всей команды.



"Это идеальный результат и идеальный момент, чтобы забили пять разных игроков. Это была командная работа в ее чистейшей форме. Мы помогали друг другу, мы задавали правильный темп в правильные моменты".



"Наши усилия обернулись тем, что сильная команда, играя у себя дома, не нанесла ни одного удара в створ. Если вы хотите делать это, вам нужно поддерживать друг друга, нужно играть дисциплинированно и поддерживать темп. Это то, что мы сделали, и игроки сделали это превосходно, поэтому команда заслуживает всей похвалы".



"Я просто рад за игроков за то, что они смогли показать фанатам, которые были превосходны здесь, а также нашим фанатам дома, на что они способны и как команда трудилась сообща во время этого сбора".



"Еще до матча я сказал о своем ощущении о том, что этот матч и этот случай заставят нас предстать в своем лучшем обличии. Мне кажется, я попал в точку", — цитирует Тухеля The Telegraph.