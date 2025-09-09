Англичане забили пять безответных голов в Белграде
Сборная Англии сделала большой шаг к выходу на Чемпионат Мира 2026 года, разгромив на выезде Сербию со счетом 0:5.
Относительно победы 2:0 над Андоррой главный тренер "трех львов" Томас Тухель произвел четыре перестановки в старте, оказав доверие Эзри Конса, Тино Ливраменто, Энтони Гордону и Моргану Роджерсу.
Гости весьма уверенно начали матч, диктуя игру, но опасных моментов почти не возникало. Однажды Гордон хорошим ударом проверил голкипера хозяев Джордже Петровича, а вскоре Харри Кейн и Нони Мадуэке едва не завели мяч в ворота.
Открыть счет англичанам помог стандарт. На 33-й минуте Деклан Райс подал угловой, а Кейн, пригнувшись, пробил головой из центра штрафной с отскоком от штанги — 0:1.
Не успев прийти в себя, сербы пропустили еще раз. Мадуэке на скорости ворвался в штрафную по правому краю, стал резать угол и пробил над плечом присевшего Петровича — 0:2.
За первый тайм хозяева не создали никаких угроз воротам Джордана Пикфорда, ни разу не пробив в створ.
Второй тайм начался с того, что счет стал разгромным. Петрович отразил мяч перед собой после дальнего удара Гордона, Марку Гехи и Кейну не удалось сыграть на добивании, но удалось подключившемуся Конса — 0:3.
На 72-й минуте переполненная разочарованием Сербия осталась вдесятером, потому что Никола Миленкович получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Исполнять штрафной взялся Райс, который навесил во вратарскую, а там Гехи ногой переправил мяч в сетку — 0:4.
Остаток матча прошел с тотальным преимуществом англичан. На 82-й минуте вышедший на замену Олли Уоткинс замкнул прострел Джаррода Боуэна к дальней штанге, но из-за офсайда гол не был засчитан.
Точку в матче поставил Маркус Рэшфорд, другой вышедший на замену игрок, реализовал заработанный Уоткинсом пенальти — 0:5.
Сербия сыграла гораздо хуже ожиданий, особенно с учетом домашнего характера матча. Англия просто не встретила никакого сопротивления, проведя свой лучший матч при Тухеле.
Сборная Сербии — сборная Англии — 0:5 (0:2)
Голы: Кейн 33, Мадуэке 35, Конса 52, Гехи 75, Рэшфорд 90 (пен).
Сборная Сербии: Петрович, Эракович, Миленкович, Павлович, Неделькович (Йович 45), Бирманчевич (Костич 45), Лукич, Максимовиич, Илич (Самарджич 61), Живкович (Велькович 76), Влахович (Митрович 70).
Сборная Англии: Пикфорд, Джеймс (Спенс 69), Конса, Гехи, Ливраменто, Андерсон, Райс (Хендерсон 81), Мадуэке (Боуэн 76), Роджерс, Гордон (Рэшфорд 69), Кейн (Уоткинс 76).
Предупреждения: Лукич — Гордон.
Удаление: Миленкович 72.
