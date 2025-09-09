Стив Купер возглавил "Брондбю"
Стив Купер вернулся к тренерской работе, возглавив датский "Брондбю".
Купер находился без работы со своего увольнения из "Лестера" в ноябре 2024. Стив отверг интерес целого ряда английских клубов, чтобы принять вызов в Дании.
Помимо "Лестера", 45-летний валлиец тренировал "Ноттингем Форест" и "Суонси", а с юношеской сборной Англии выигрывал Чемпионат Мира U-17 в 2017 году.
Купер заключил с "Брондбю" контракт до 2028 года и сможет дебютировать на новом месте в матче против "Копенгагена" в ближайшую субботу.
Прошлый сезон "Брондбю" завершил на третьем месте в датском первенстве, а после семи туров новой кампании занимает четвертую строчку.
09.09.2025 21:00
Просмотров: 63
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: