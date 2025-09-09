Маринакис объяснил приглашение Постекоглу

Владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис объяснил приглашение Анге Постекоглу на должность главного тренера.

Уволив Нуну Эшпириту Санту, "Форест" практически сразу определился с новым рулевым. "Лесники" заключили контракт с Постекоглу, который в прошлом сезоне выиграл с "Тоттенхэмом" Лигу Европы.



Маринакис уверен, что это назначение позволит "Форест" сделать шаг вперед и превратиться в претендента на трофеи.



"Мы приглашаем тренера, который зарекомендовал себя как проверенный и постоянным завоеватель трофеев. Его опыт тренерской работы с командами на высочайшем уровне совместно с желанием создать нечто особенное с нами в "Форест" делают его великолепным человеком, чтобы помочь нам на нашем пути и стабильно реализовывать все наши амбиции".



"После выхода в Премьер-Лигу мы сезон за сезоном укрепляли свою стабильность, достигнув Европы, и теперь мы должны сделать правильный шаг, чтобы соперничать с самыми лучшими командами и претендовать на трофеи. Анге обладает навыками и послужным списком для этого, и мы в восторге от того, что он присоединился к нам на нашем амбициозном пути", — говорится в заявлении Маринакиса.