Делап вернется к тренировкам в ноябре

Нападающий "Челси" Лиам Делап сможет вернуться к тренировкам в ноябре.



Делап, купленный минувшим летом у "Лестера" за 30 миллионов фунтов, получил травму задней поверхности бедра в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма" 30 августа.



После травмы Делапа "Челси" попытался помешать уходу Николаса Джексона в аренду в "Баварию", но не смог и в итоге отозвал из "Сандерленда" Марка Гиу.



Как стало известно The Athletic, Делап избежал операции, но восстановление 22-летнего англичанина займет около 10 недель.



Таким образом, Делап пропустит ряд матчей Премьер-Лиги, включая противостояния с "Ливерпулем" и "Тоттенхэм", а также старт "Челси" на общем этапе Лиги Чемпионов, включая выезд к "Баварии".