"Форест" подтвердил назначение Постекоглу
"Ноттингем Форест" подтвердил назначение Анге Постекоглу на должность главного тренера.
Таким образом, должность главного тренера "Форест" оставалась вакантной всего 13 часов — от увольнения Нуну Эшпириту Санту минувшей ночью и до назначения Постекоглу во вторник днем.
Постекоглу возвращается в футбол через три месяца после своего увольнения из "Тоттенхэма", где он провел два сезона и выиграл Лигу Европы в мае.
За плечами у Постекоглу 25 лет тренерской работы. 60-летний специалист также трудился в Австралии, Японии и Шотландии.
Как отмечает Sky Sports, все четыре первых матча Постекоглу в "Форест", начиная с поединка против "Арсенала" в ближайшую субботу, будут выездными, а перед "Сити Граунд" Анге предстанет только 27 сентября, когда к "лесникам" пожалует "Сандерленд".
