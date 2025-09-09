"Форест" подтвердил назначение Постекоглу

"Ноттингем Форест" подтвердил назначение Анге Постекоглу на должность главного тренера.

Таким образом, должность главного тренера "Форест" оставалась вакантной всего 13 часов — от увольнения Нуну Эшпириту Санту минувшей ночью и до назначения Постекоглу во вторник днем.



Постекоглу возвращается в футбол через три месяца после своего увольнения из "Тоттенхэма", где он провел два сезона и выиграл Лигу Европы в мае.



За плечами у Постекоглу 25 лет тренерской работы. 60-летний специалист также трудился в Австралии, Японии и Шотландии.



Как отмечает Sky Sports, все четыре первых матча Постекоглу в "Форест", начиная с поединка против "Арсенала" в ближайшую субботу, будут выездными, а перед "Сити Граунд" Анге предстанет только 27 сентября, когда к "лесникам" пожалует "Сандерленд".