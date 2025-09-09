Постекоглу согласовал контракт с "Форест"

Анге Постекоглу Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу согласовал двухлетний контракт с "Ноттингем Форест".

Минувшей ночью "Форест" объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту, и Постекоглу сразу был возведен в статус фаворита на роль следующего наставника "лесников".

Как сообщает Sky Sports, Постекоглу уже согласовал с "Форест" условия контракта до 2027 года, во вторник утром прибыв на тренировочную базу "лесников".

Постекоглу находится без работы с июня, когда "Тоттенхэм" отказался от его услуг через 16 дней после победы в финале Лиги Европы.

Если не возникнет никаких неожиданностей, 60-летний австралиец греческого происхождения дебютирует на новом месте работы в выездном матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшую субботу.




Метки Ноттингем Форест, Постекоглу, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 445

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hunter022 09.09.2025 15:14 # hunter022
    Первый сезон у руля у Анге всегда комом, удачного спуска вниз.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: