Постекоглу согласовал контракт с "Форест"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу согласовал двухлетний контракт с "Ноттингем Форест".

Минувшей ночью "Форест" объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту, и Постекоглу сразу был возведен в статус фаворита на роль следующего наставника "лесников".



Как сообщает Sky Sports, Постекоглу уже согласовал с "Форест" условия контракта до 2027 года, во вторник утром прибыв на тренировочную базу "лесников".



Постекоглу находится без работы с июня, когда "Тоттенхэм" отказался от его услуг через 16 дней после победы в финале Лиги Европы.



Если не возникнет никаких неожиданностей, 60-летний австралиец греческого происхождения дебютирует на новом месте работы в выездном матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшую субботу.