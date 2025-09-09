"Форест" собирается назначить Постекоглу
Анге Постекоглу, вероятно, станет новым главным тренером "Ноттингем Форест".
Минувшей ночью "Форест" объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту, который тренировал "лесников" с декабря 2023.
Причиной ухода Нуну стали не спортивные результаты, а ухудшение отношений с боссами "Форест" в лице владельца клуба Евангелоса Маринакиса и глобального руководителя спортивного департамента Эду.
С работой на "Сити Граунд" связывают Марку Силву и Жозе Моуриньо, соотечественников Нуну, но The Telegraph ожидает, что вакантное место займет Постекоглу, причем назначение может состояться до матча "Форест" против "Арсенала" в ближайшую субботу.
Постекоглу является наиболее предпочтительным вариантом для Маринакиса, который в июле вручил Анге специальную награду как первому греческому тренеру, выигравшему Лигу Европы.
Маринакис хочет, чтобы "Форест" играл в более доминирующей и атакующей манере, и Постекоглу видится Евангелосу подходящим человеком.
09.09.2025 12:00
Просмотров: 481
