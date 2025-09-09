Сборная Англии готова уйти с поля, если столкнется с расизмом в Белграде

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что его команда готова уйти с поля, если подвергнется расистских оскорблениям со стороны фанатов в матче против Сербии.

Во вторник вечером англичане проведут важнейший матч в отборе к ЧМ-2026, сыграв в Белграде против своего главного соперника по Группе K.



Около 15 процентов стадиона "Райко Митич" будут закрыты в качестве наказания для Сербии за расистские кричалки своих фанатов в матче против Андорры в июне, и Кейн с партнерами готовы, если столкнутся с чем-нибудь подобным.



"Да, мы обсуждали это на командном собрании, узнав о протоколе УЕФА и о соответствующих правилах, которые предписывают, что делать игрокам, если что-нибудь случится".



"Как и всегда, это стоит обсудить, потому что вероятность этого существует, но мы не хотим чересчур концентрировать на этом внимание".



"В конце концов мы больше сосредоточены на игре и на том, что мы можем сделать на поле. Если что-нибудь такое случится, мы готовы к этому".



"Конечно, здесь много "если" и "но", поэтому мы надеемся, этого не будет. Мы не ожидаем этого, но мы готовы, если это случится".



"Готова ли Англия уйти с поля? Ну, да, это предусматривает протокол УЕФА, поэтому да, мы примем решение на месте", — цитирует Кейна talkSPORT.