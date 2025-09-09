Сборная Англии готова уйти с поля, если столкнется с расизмом в Белграде

Харри Кейн Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что его команда готова уйти с поля, если подвергнется расистских оскорблениям со стороны фанатов в матче против Сербии.

Во вторник вечером англичане проведут важнейший матч в отборе к ЧМ-2026, сыграв в Белграде против своего главного соперника по Группе K.

Около 15 процентов стадиона "Райко Митич" будут закрыты в качестве наказания для Сербии за расистские кричалки своих фанатов в матче против Андорры в июне, и Кейн с партнерами готовы, если столкнутся с чем-нибудь подобным.

"Да, мы обсуждали это на командном собрании, узнав о протоколе УЕФА и о соответствующих правилах, которые предписывают, что делать игрокам, если что-нибудь случится".

"Как и всегда, это стоит обсудить, потому что вероятность этого существует, но мы не хотим чересчур концентрировать на этом внимание".

"В конце концов мы больше сосредоточены на игре и на том, что мы можем сделать на поле. Если что-нибудь такое случится, мы готовы к этому".

"Конечно, здесь много "если" и "но", поэтому мы надеемся, этого не будет. Мы не ожидаем этого, но мы готовы, если это случится".

"Готова ли Англия уйти с поля? Ну, да, это предусматривает протокол УЕФА, поэтому да, мы примем решение на месте", — цитирует Кейна talkSPORT.




Метки расизм, сборная Англии, сборная Сербии

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 201

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ben-arfa 09.09.2025 10:17 # ben-arfa
    Они готовы это сделать только потому, что знают что ФИФА, УЕФА и любые другие организации СЕЙЧАС займут их сторону. Но 30 лет назад это было не так. И быть может еще через 30 всё также изменится и за такой мув команда получит не респект и 100% понимания, а осуждение и снятие очков.

    Вы скажете что я расист дoлбaный, но это не так. Я всегда верил, что именно на футбольном поле ты можешь быть абсолютно свободен. У тебя есть 90 минут чтобы доказать из чего ты на самом деле слеплен, без оглядки на твой паспорт и цвет кожи. Фанаты МОГУТ подвергнуть тебя давлению, но без этого давления Пеле не был бы Пеле, а Месси не был бы вoнючим кapликом перецененкой.

    Все что я пытаюсь сказать, это то, что футбол больше чем жизнь и смерть, и точно больше чем расизм, нацизм и все другие измы, с которыми борятся международные организации. Поощрять уход команд с поля (т.е. убийство футбола) ни в коем случае нельзя.

    (ответить)

  2. mateta 09.09.2025 10:17 # mateta
    А если столкнутся с расизмом за пределами поля, то будут вынуждены вернуться на поле. Так можно гонять англичан по кругу.
    Как мы фанатов Челси в своё время)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: