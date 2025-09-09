Кейн ответил на критику Оуэна насчет отъезда из Премьер-Лиги

Капитан сборной Англии Харри Кейн отреагировал на критику легендарного Майкла Оуэна насчет отъезда из Премьер-Лиги.

На днях Оуэн высказался критично насчет перехода Кейна в "Баварию" в 2023 году, когда Харри находился так близко от того, чтобы стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен.



Оуэн даже назвал решение Кейна "безумием", но Харри убежден, что поступил правильно.



"Я слышал это. Каждый имеет право на свое мнение. Я провел некоторое время с ним, но я не знаю его хорошо. Разумеется, он является легендой Премьер-Лиги и легендой сборной Англии, поэтому я уважаю его как личность, но он сам знает, что карьера каждого отличается, каждый принимает свои решения и имеет свою мотивацию".



"Он сказал, что я отправился лишь за трофеем, и я знаю, что это инсинуация. Я сделал это, чтобы играть на высочайшем уровне как можно дольше, и я очень рад, что участвую в больших матчах, участвую в чемпионской гонке, играю в Лиге Чемпионов и в четвертьфинале клубного Чемпионата Мира".



"Я чувствую, что прибавляю как игрок, я подстегиваю себя до предела в плане результативности. В эти дни сложно не слышать вещи, но это было лучшее для меня решение, и я рад, что принял его. Сейчас я очень счастлив в "Баварии", — цитирует Кейна Daily Mail.