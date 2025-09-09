Эдегора не тревожит критика Адамса
Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор заявил, что его не тревожит критика со стороны легенды клуба Тони Адамса.
В прошлом месяце Адамс выразил мнение, что "Арсеналу" не выиграть Премьер-Лигу с Эдегором в качестве капитана, предложив передать повязку Деклану Райсу.
26-летний норвежец уважает точку зрения Адамса, но вступать в дискуссии не собирается.
"Если честно, меня это особо не беспокоит. Все вольны иметь свое мнение и говорить, что пожелают, и меня это устраивает. Я не могу переживать насчет того, что все говорят".
"Люди говорят много позитивных и негативных вещей, но я не могу позволить, чтобы это влияло на меня. Я мыслю таким образом всю свою карьеру", — цитирует Эдегора The Athletic.
09.09.2025 07:00
