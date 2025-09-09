Эдегора не тревожит критика Адамса

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор заявил, что его не тревожит критика со стороны легенды клуба Тони Адамса.

В прошлом месяце Адамс выразил мнение, что "Арсеналу" не выиграть Премьер-Лигу с Эдегором в качестве капитана, предложив передать повязку Деклану Райсу.



26-летний норвежец уважает точку зрения Адамса, но вступать в дискуссии не собирается.



"Если честно, меня это особо не беспокоит. Все вольны иметь свое мнение и говорить, что пожелают, и меня это устраивает. Я не могу переживать насчет того, что все говорят".



"Люди говорят много позитивных и негативных вещей, но я не могу позволить, чтобы это влияло на меня. Я мыслю таким образом всю свою карьеру", — цитирует Эдегора The Athletic.