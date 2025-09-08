Агент: "Переход Экитике в "Ньюкасл" был согласован"

Агент Али Барат поведал, насколько близок нападающий Уго Экитке был к переходу в "Ньюкасл" минувшим летом.

23 июля "Ливерпуль" подтвердил приобретение Экитике у "Айнтрахта" за 79 миллионов фунтов, включая бонусы.



Оказывается, "Ливерпуль" перехватил Экитике в самый последний момент, когда переход 23-летнего француза в "Ньюкасл" уже был полностью согласован.



"Что касается Уго Экитике, то я работал от лица "Айнтрахта" над его переходом в "Ньюкасл". Я провел в Германии 10 дней. Мы все согласовали с немецким клубом и игроком, а затем обратился "Ливерпуль", и игрок выбрал "Энфилд", — сообщил Барат Tuttosport.