Плечо больше не мешает Эдегору играть

Мартин Эдегор Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор заявил, что плечо больше не мешает ему играть в футбол.

Неудачно приземлившись на свое правое плечо в матче Премьер-Лиги против "Лидса" 23 августа, в следующий уикенд против "Ливерпуля" Эдегор лишь вышел на заключительные 20 минут.

Затем Эдегор отправился в сборную Норвегии, сыграв первый тайм товарищеского матча против Финляндии в прошлый четверг.

В преддверии матча против Молдавии во вторник 26-летний полузащитник рассказал о состоянии своего плеча, а также заверил, что между клубом и сборной нет никакого конфликта.

"Мне очень больно, но теперь я взял ситуацию под контроль и чувствую себя готовым. Между сборной и клубом никогда не было разногласий".

"Я много разговариваю с тренером сборной. Разумеется, клуб хотел меня задействовать против "Ливерпуля", и моей единственной задачей было подготовиться", — цитирует Эдегора Evening Standard.




Метки Арсенал, травмы, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 369

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 08.09.2025 19:06 # chelsea88
    Значит скоро получит травму задней поверхности бедра)
    Излюбленная травма гейгуннерастов.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: