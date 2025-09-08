Плечо больше не мешает Эдегору играть

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор заявил, что плечо больше не мешает ему играть в футбол.

Неудачно приземлившись на свое правое плечо в матче Премьер-Лиги против "Лидса" 23 августа, в следующий уикенд против "Ливерпуля" Эдегор лишь вышел на заключительные 20 минут.



Затем Эдегор отправился в сборную Норвегии, сыграв первый тайм товарищеского матча против Финляндии в прошлый четверг.



В преддверии матча против Молдавии во вторник 26-летний полузащитник рассказал о состоянии своего плеча, а также заверил, что между клубом и сборной нет никакого конфликта.



"Мне очень больно, но теперь я взял ситуацию под контроль и чувствую себя готовым. Между сборной и клубом никогда не было разногласий".



"Я много разговариваю с тренером сборной. Разумеется, клуб хотел меня задействовать против "Ливерпуля", и моей единственной задачей было подготовиться", — цитирует Эдегора Evening Standard.