"Сити" и Премьер-Лига уладили свои разногласия насчет APT-правил

"Манчестер Сити" и Премьер-Лига уладили свои разногласия касательно ограничений на спонсорские контракты.

В прошлом году "Сити" подал иск к Премьер-Лиге, решив оспорить легитимность так называемых APT-правил (Associated Party Transactions), регулирующих транзакции между связанными сторонами.



В результате введениях этих правил клубы Премьер-Лиги лишились возможности заключать контракты с компаниями, которые связаны с их владельцами, и были вынуждены обосновывать соответствие этих сделок рыночной стоимости.



Тот иск "Сити" был частично удовлетворен, но в ноябре 2024 клубы Премьер-Лиги большинством голосов приняли изменения в APT-правилах. Новое судебное слушание ожидалось в октябре.



Однако сегодня эта сага завершилась, потому что "Сити" примирился с Премьер-Лигой, согласившись признать законность установленных правил.



Как сообщает Daily Mail, это примирение означает, что перед "Сити" были сняты барьеры для расширения своего сотрудничества с Etihad Airways — авиакомпанией из Абу-Даби, где базируются владельцы "горожан".