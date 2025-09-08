"Сити" и Премьер-Лига уладили свои разногласия насчет APT-правил

Этихад "Манчестер Сити" и Премьер-Лига уладили свои разногласия касательно ограничений на спонсорские контракты.

В прошлом году "Сити" подал иск к Премьер-Лиге, решив оспорить легитимность так называемых APT-правил (Associated Party Transactions), регулирующих транзакции между связанными сторонами.

В результате введениях этих правил клубы Премьер-Лиги лишились возможности заключать контракты с компаниями, которые связаны с их владельцами, и были вынуждены обосновывать соответствие этих сделок рыночной стоимости.

Тот иск "Сити" был частично удовлетворен, но в ноябре 2024 клубы Премьер-Лиги большинством голосов приняли изменения в APT-правилах. Новое судебное слушание ожидалось в октябре.

Однако сегодня эта сага завершилась, потому что "Сити" примирился с Премьер-Лигой, согласившись признать законность установленных правил.

Как сообщает Daily Mail, это примирение означает, что перед "Сити" были сняты барьеры для расширения своего сотрудничества с Etihad Airways — авиакомпанией из Абу-Даби, где базируются владельцы "горожан".




Автор mihajlo   

Дата 08.09.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 395

  1. zaeba1l 08.09.2025 18:33 # zaeba1l
    Пождите... Как уладили?
    Суки... Сколько взяток дали - взяли?
    Надо разобраться.

  2. sherlock2025 08.09.2025 18:32 # sherlock2025
    т.е. не будет дисквалификации ?
    И "вечно вторые " , они же - не фартовые, не будут чемпионами ?))

  3. ben-arfa 08.09.2025 18:11 # ben-arfa
    Ну скоро узнаем что и 115 обвинений сняты

