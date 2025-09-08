"Форест" уволит Нуну, если тот не помирится с Маринакисом

"Ноттингем Форест" уволит своего главного тренера Нуну Эшпириту Санту, если тот не сможет восстановить свои отношения с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом.

Будущее Нуну оказалось под вопросом после того, как в прошлом месяце португальский тренер признался, что уже не ладит с Маринакисом, как прежде.



Этот разлад связан с тем, что Нуну находится в конфликте с директором Эду, приглашенным Маринакисом, насчет трансферной активности "Форест" летом.



Во время этого международного перерыва все стороны — Нуну, Маринакис и Эду — пытаются уладить свои разногласия, но если сделать это не удастся, бывшему наставнику "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона" придется уйти, сообщает Football Insider.



Более того, "Форест" уже перебирает варианты на замену Нуну, и одним из них является главный тренер "Фулхэма" Марку Силва.