Джексон советовался с Мане насчет перехода в "Баварию"

Николас Джексон Нападающий Николас Джексон признался, что перейти в немецкую "Баварию" ему рекомендовал бывший нападающий "Ливерпуля" Садио Мане.

В заключительный день летнего трансферного окна "Бавария" взяла Джексона в аренду, причем Николасу пришлось настоять на своем трансфере, потому что "Челси" пытался отозвать уехавшего в Мюнхен игрока, когда Лиам Делап получил травму.

Джексон твердо решил, что "Бавария" ему подходит, когда пообщался со своим партнером по сборной Сенегала Садио Мане, который провел в клубе Бундеслиги сезон 2022/23.

"Садио — не только легенда в Сенегале, но и тот, к кому я испытываю огромное восхищение. Он открыл так много дверей для нас с помощью своих достижений. Мы обменялись несколькими сообщениями, когда обсуждался мой трансфер", — приводит слова Джексона Bild.




Метки Бавария, Джексон, Мане, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 459

