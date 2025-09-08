"Тоттенхэм" отклонил два запроса насчет покупки клуба
"Тоттенхэм" объявил, что два запроса насчет покупки клуба были отклонены.
Слухи о том, что "Тоттенхэм" может сменить владельца после того, как в прошлый четверг было объявлено об уходе Даниэля Леви с поста президента клуба после четверти века работы.
В воскресенье вечером "Тоттенхэм" выпустил заявление о том, что совет директоров клуба и крупнейший акционер Джо Льюис единодушно проголосовали за то, чтобы отклонить оба запроса инвесторов о покупке "шпор".
Речь идет о компаниях PCP International Finance Аманды Стейвли и Firehawk Holdings Limited Роджера Кеннеди и Винга Фай Нг.
"Совет директоров и ENIC могут подтвердить, что "Тоттенхэм" не продается, и у ENIC нет намерения принимать какое-либо предложения насчет покупки клуба", — гласит заявление.
08.09.2025 11:00
Просмотров: 160
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
после вылета в чш продадут
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий