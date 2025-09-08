Тухеля не беспокоит состояние Кейна

Харри Кейн Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что его не беспокоит состояние капитана Харри Кейна на старте нового сезона.

В минувшую субботу англичане одержали победу 2:0 над Андоррой в отборе к ЧМ-2026, при этом 32-летний Кейн нанес лишь два удара и совершил 12 касаний мяча за 90 минут матча.

Однако Тухель не видит повода для беспокойства, особенно с учетом формы Кейна в своем клубе.

"Думаю, в начале сезона ты просто пытаешься обрести свой ритм и втянуться в процесс, как это бывает с каждым игроком".

"Он забил уже пять голов за "Баварию", поэтому он в порядке. У меня нет сомнений насчет него", — цитирует Тухеля ESPN.




Дата 08.09.2025 09:00

