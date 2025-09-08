Эберечи Эзе рад, что может сосредоточиться на футболе

Вингер "Арсенала" Эберечи Эзе рад, что уладил вопрос со своим будущим и теперь может сосредоточиться на футболе.

Пару недель назад 27-летний Эзе перешел в "Арсенал" из "Кристал Пэлас" по сделке стоимостью 67.5 млн. фунтов. Для Эберечи это был очень беспокойный период.



Но теперь Эзе может сосредоточиться на игре за "Арсенал" и на том, чтобы помочь сборной Англии попасть на Чемпионат Мира 2026 года.



"Ты хочешь, чтобы у тебя были эти возможности. У меня они есть, поэтому я наслаждаюсь этим как можно больше. Я старался получать удовольствие, потому что такие моменты приходят и проходят".



"Сейчас я просто хочу играть в футбол, наслаждаться своим пребыванием на поле, упорно трудиться, проявлять себя и делать то, что я делаю".



"За пределами поля много шума, но я просто хочу сосредоточиться на игре в футбол. Это нечто особенное, и не каждый переживает такого рода моменты", — цитирует Эзе The Independent.