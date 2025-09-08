"Ливерпуль" не будет делать предложение по Гехи в январе

"Ливерпуль" сохраняет интерес к Марку Гехи, но не будет выдвигать свое предложение о покупке защитника "Кристал Пэлас" в зимнее трансферное окно.

В заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" достиг договоренности с "Пэлас" о покупке Гехи за 35 миллионов фунтов.



Однако затем президент "Пэлас" Стив Пэриш согласился со своим главным тренером Оливером Гласнером, что отпускать Гехи нельзя, предварительно не найдя адекватной замены, и как раз это "орлам" не удалось.



25-летний игрок сборной Англии остался разочарован тем, что не смог перейти в "Ливерпуль", и, по слухам, даже подумывает отказаться от капитанской повязки в "Пэлас".



Контракт Гехи по-прежнему истекает следующим летом, а значит в январе у "Пэлас" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за своего капитана, однако The Telegraph утверждает, что "Ливерпуль" решил не возвращаться за Марком посреди сезона.



Гехи является целью номер один для "Ливерпуля" среди центральных защитников на 2026 год, и теперь чемпионы Премьер-Лиги рассчитывают подписать Марка свободным агентом следующим летом.



В данный момент Гехи видит свое долгосрочное будущее в "Ливерпуле", и "красным" остается надеяться, чтобы европейские гранды вроде "Реала", "Барселоны" и "Баварии" не вскружили голову Марку.