Тухель призвал сборную Англии быть готовой к "враждебной атмосфере" в матче с Сербией

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель призвал свою команду быть готовой к "враждебной атмосфере" в матче против Сербии.

Во вторник вечером англичане сыграют на выезде против Сербии, своего главного соперника по отборочной Группе K ЧМ-2026.



Тухель ожидает, что жизнь его команде в Белграде усложнит не только соперник, но и болельщики на трибунах.



"Это будет хорошее испытание, которое мы предвкушаем. Мы чувствуем, что готовы к атмосфере там и к физической борьбе. Это будет эмоциональный матч, это будет очень важный матч в группе. Мы будем готовы".



"Полагаю, у соперника будет страстная поддержка. Нам нужно адаптироваться к враждебной атмосфере, преодолеть враждебную атмосферу, а затем посмотрим, каково поле и как будет складываться игра, потому что никогда не знаешь заранее".



"Могут быть красные карточки, желтые карточки, поэтому нам нужно быть готовыми ко всему".



"Думаю, они сыграют по той же схеме (что и Андорра) — 5-4-1 с низкой линией обороны, индивидуальным мастерством впереди и высокими нападающими", — цитирует Тухеля The Independent.