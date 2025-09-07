Мбаппе назвал трех фаворитов на победу в Премьер-Лиге

Килиан Мбаппе Нападающий испанского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе назвал трех своих фаворитов на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

После трех первых туров нового сезона "Ливерпуль", действующий чемпион, является единоличным лидером Премьер-Лиги, однако Мбаппе ожидает, что "Арсенал" и "Манчестер Сити" навяжут конкуренцию "красным".

"Конечно, в первую очередь стоит упомянуть "Ливерпуль", потому что они настроены выигрывать один титул за другим".

"Но у меня также большие надежды в отношении "Арсенала", потому что костяк команды давно знает друг друга, и это ключевой фактор в футболе. И "Манчестер Сити" в любом случае будет среди лидеров, обладая Пепом Гвардиолой и Эрлингом Холандом", — сообщил Мбаппе Bild.




  farot 07.09.2025 18:14
    интересно, сколько еще Сити будут по инерции в контендеров пихать?

