"Тоттенхэм" задумывается о покупке Роджерса в январе

"Тоттенхэм" готов предпринять попытку приобрести нападающего "Астон Виллы" Моргана Роджерса в зимнее трансферное окно.

"Тоттенхэм" интересовался Роджерсом еще минувшим летом, на исходе окна установив контакт с "Виллой" через посредников, сообщает TEAMtalk.



"Тоттенхэм" был вынужден отступить, когда узнал, что "Вилла" оценивает Роджерса в 100 миллионов фунтов. Такая цена была вне досягаемости "шпор" при Даниэле Леви.



Однако на днях Леви покинул пост президента "Тоттенхэма", чьи владельцы пообещали своему клубу "новую эру" в плане спортивных достижений. Теперь в Северном Лондоне появилось ощущение, что "шпоры" осилят покупку Роджерса.



При этом серьезный интерес к 23-летнему игроку сборной Англии сохраняет "Челси".