Родри: "От "Золотого мяча" нет проку для меня"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри заявил, что "Золотой мяч" не компенсирует ему пропущенное из-за тяжелой травмы время.

Получив разрыв крестообразных связок колена в сентябре 2024, Родри пропустил почти весь прошлый сезон.



29-летний испанец до сих пор не набрал свою оптимальную форму, поэтому врученная ему в прошлом году самая престижная индивидуальная награда в футболе стала слабым утешением.



"Я рад признанию, но от него нет проку для меня. Я все еще хочу стать прежним игроком. Кроме того, это сложный ментальный процесс, и я хочу вернуться на свой уровень, я хочу снова наслаждаться футболом. Это моя единственная цель".



"Пока что я сыграл два матча (в новом сезоне) за свой клуб, включая один полностью. Я собираюсь как можно быстрее вернуться в форму", — цитирует Родри ESPN.