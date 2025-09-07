Малик Фофана подтвердил интерес "Ливерпуля" и "Челси"

Вингер французского "Лиона" Малик Фофана подтвердил, что "Ливерпуль" и "Челси" интересовались им минувшим летом.

Фофана добился значительного прогресса с момента своего перехода в "Лион" из "Гента" за 15 миллионов фунтов в январе 2024, забив 11 голов и отдав шесть результативных передач в 41 матче прошлого сезона.



Минувшим летом Фофана связывали с переездом в Премьер-Лигу, однако 20-летний бельгиец не будет спешить со своим следующим шагом.



"Интерес со стороны этих двух клубов существовал, но в конце концов он был недостаточно предметным".



"Я думал о трансфере, но, думаю, сейчас важнее то, что я много играю, а это стало возможно благодаря "Лиону". Я все еще должен значительно развить свою игру".



"Конечно, я хочу поехать на Чемпионат Мира, но я понимаю, что все еще должен значительно прибавить. Я прогрессирую. Я стал исполнять более определяющую роль и больше участвовать в игре".



"Я просто нормальный парень, и я не суечусь. Также я не отвлекаюсь на медиа и просто делаю, что люблю: "идут в дриблинг и забиваю", — цитирует Фофана Liverpool Echo.