Кукурелья признал, что Ла Лига все больше отстает от Премьер-Лиги

Марк Кукурелья Защитник "Челси" Марк Кукурелья признал, что испанская Ла Лига все больше отстает от английской Премьер-Лиги.

Минувшим летом Премьер-Лига затмила все остальные лиги Европы по тратам на трансферном рынке, причем европейским грандам остается только мечтать о суммах, которые расходуют новички английского первенства.

Кукурелья считает, что люди, отвечающие за развитие футбола у него на родине, должны предпринять меры, чтобы остановить исход звезд из Ла Лиги.

"Сандерленд", который едва повысился в классе, инвестировал 200 миллионов евро в игроков, а двое лучших игроков из Ла Лиги, Йереми (Пино) и Уче, перешли в "Кристал Пэлас".

"Это нечто, с чем они должны разобраться, потому что Ла Лиги еще чуть больше отстала от Премьер-Лиги, при всем уважении, и это заставляет игроков уезжать играть в Англию", — сообщил Кукурелья AS.




Метки Кукурелья, Ла Лига, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2025 11:00

  1. zaeba1l 07.09.2025 12:05 # zaeba1l
    А разве высший чемпионат Испании зовется Ла Лига?
    Кукурелья не мог сказать такую хуйню..
    Этот.. как тебя.. Ержан.. Ерсаин.. Ербол.. Подтверди..

