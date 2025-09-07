Кукурелья признал, что Ла Лига все больше отстает от Премьер-Лиги
Защитник "Челси" Марк Кукурелья признал, что испанская Ла Лига все больше отстает от английской Премьер-Лиги.
Минувшим летом Премьер-Лига затмила все остальные лиги Европы по тратам на трансферном рынке, причем европейским грандам остается только мечтать о суммах, которые расходуют новички английского первенства.
Кукурелья считает, что люди, отвечающие за развитие футбола у него на родине, должны предпринять меры, чтобы остановить исход звезд из Ла Лиги.
"Сандерленд", который едва повысился в классе, инвестировал 200 миллионов евро в игроков, а двое лучших игроков из Ла Лиги, Йереми (Пино) и Уче, перешли в "Кристал Пэлас".
"Это нечто, с чем они должны разобраться, потому что Ла Лиги еще чуть больше отстала от Премьер-Лиги, при всем уважении, и это заставляет игроков уезжать играть в Англию", — сообщил Кукурелья AS.
07.09.2025 11:00
Просмотров: 514
