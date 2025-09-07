Макаллистер признался, что недооценивал Алиссона

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер признался, что недооценивал своего партнера по команде Алиссона.

Своей стабильно надежной игрой за "Ливерпуль" на протяжении многих лет Алиссон заслужил репутацию одного из лучших голкиперов в мире.



Однако аргентинец Макаллистер осознал мастерство бразильского вратаря, только когда сам перешел в "Ливерпуль" в 2023 году.



"Я сказал ему: "Знаешь, когда я был в "Брайтоне", то не понимал этой шумихи насчет тебя. Я не очень-то ценил тебя".



"Но теперь, черт возьми! Должен признать, ты — лучший. Ну, окей, ты, Дибу (Эмилиано Мартинес) и Куртуа", — поведал Макаллистер ESPN.