"Эвертон" хочет подписать Окслейд-Чемберлена

"Эвертон" является одним из клубов, заинтересованных в приглашении полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.

В конце августа Окслейд-Чемберлен расторг свой контракт с "Бешикташем", поэтому, став свободным агентом, может перейти в новый клуб вне сроков трансферного окна.



В данный момент Окслейд-Чемберлен готовится во второй раз стать отцом, поэтому экс-игрок "Ливерпуля", "Арсенала" и "Саутгемптона" ищет себе пристанище на родине в Англии.



По информации TBR Football, в приглашении Окслейд-Чемберлена заинтересован "Эвертон", и главного тренера "ирисок" Дэвида Мойеса ничуть не смущает связь 32-летнего англичанина с соседями из "Ливерпуля".



Однако "Эвертон" — не единственный вариант Окслейд-Чемберлена в Премьер-Лиге. Справки насчет Алекса также наводят "Лидс", "Бернли" и "Брентфорд". Шотландский "Рейнджерс" является пятым претендентом на ветерана.