Салиба пропустит до четырех недель

Травма лодыжки оставит защитника "Арсенала" Вильяма Салиба вне игры на три-четыре недели.

Испытав дискомфорт в лодыжке на разминке перед матчем Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в прошлый уикенд, Салиба все-таки вышел в стартовом состав, но уже на пятой минуте был заменен.



24-летний Салиба не смог откликнуться на вызов в сборную Франции, и международный перерыв сократит ущерб для "Арсенала" от отсутствия ведущего защитника.



По информации L'Equipe восстановление Салиба займет три-четыре недели. Это означает, что Вильям точно пропустит матчи Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" и "Манчестер Сити", а также старт "канониров" в Лиге Чемпионов и Кубке Лиги.