Кулусевски надеется сыграть через два-три месяца
Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски заявил, что надеется вернуться на футбольное поле через два-три месяца.
Кулусевски не играет за "Тоттенхэм" с поражения 0:2 от "Кристал Пэлас" 11 мая. С тех пор "шпоры" успели завоевать трофей Лиги Европы, сменить главного тренера и попрощаться со своим президентом Даниэлем Леви.
Отсутствие Кулусевски связано с травмой колена. Накануне Деян опубликовал в инстаграме шокирующие кадры своей коленной чашечки, вскрытой во время операции.
К счастью, сейчас самое сложное уже позади, и 25-летний швед надеется сыграть за "Тоттенхэм" до Нового года.
"Статус хороший. Реабилитация проходит хорошо".
"Каждое утро я просыпаюсь с желанием, которое становится сильнее с каждым пройденным днем. Все очень хорошо, в самое ближайшее время я выйду на футбольное поле".
"Уверен, если все сложится, как положено, я сыграю через два-три месяца", — сообщил Кулусевски Viaplay.
