"Арсенал" отверг интерес "Ромы" к Троссарду

На исходе летнего трансферного окна "Арсенал" отверг интерес к вингеру Леандро Троссарду со стороны лета.

В концовке лета "Рома" активно искала вингера, также интересуясь Джейдоном Санчо из "Манчестер Юнайтед" и Тайриком Джорджем из "Челси".



По информации Daily Mirror, незадолго до закрытия окна "Рома" обратилась к "Арсеналу" насчет доступности Троссарда, но "канониры" ответили, что трансфер Леандро невозможен.



Троссард едва заключил новый контракт, который не продлил его пребывание в "Арсенале", но обеспечил 30-летнему бельгийцу прибавку к зарплате.



При этом есть все шансы, что Троссард покинет "Арсенал" следующим летом, когда от контракта Леандро останется один год.