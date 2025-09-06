"Арсенал" отверг интерес "Ромы" к Троссарду
На исходе летнего трансферного окна "Арсенал" отверг интерес к вингеру Леандро Троссарду со стороны лета.
В концовке лета "Рома" активно искала вингера, также интересуясь Джейдоном Санчо из "Манчестер Юнайтед" и Тайриком Джорджем из "Челси".
По информации Daily Mirror, незадолго до закрытия окна "Рома" обратилась к "Арсеналу" насчет доступности Троссарда, но "канониры" ответили, что трансфер Леандро невозможен.
Троссард едва заключил новый контракт, который не продлил его пребывание в "Арсенале", но обеспечил 30-летнему бельгийцу прибавку к зарплате.
При этом есть все шансы, что Троссард покинет "Арсенал" следующим летом, когда от контракта Леандро останется один год.
