Тухель доволен игрой Англии против Андорры

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель положительно оценил игру своей команды в победном матче против Андорры.

В субботу англичане продлили свою 100-процентную "сухую" серию в отборе к ЧМ-2026, одолев Андорру со счетом 2:0 благодаря автоголу соперника и голу Деклана Райса.



Тухель признает, что его команда затянула со вторым голом, но в целом Томас остался доволен увиденным.



"Мне понравилась игра. Это была хорошая игра, солидная игра против команды с низкой линией обороны. Возможно, мы запоздали со вторым голом, который позволяет вам играть со 100-процентной свободой. Мы создали много моментов, но не использовали их".



"Нам пришлось долго ждать второго гола, но затем вышедшие на замену игроки добавили энергии, и благодаря второму голу мы обрели свободу. Также это стало сигналом сопернику, что игра окончена".



"В целом я совершенно доволен старанием и настроем. Это было гораздо лучше, чем в июне. Если бы мы победили 4:0 или 5:0, это было бы заслуженно", — сообщил Тухель BBC.