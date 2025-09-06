Англичане победили Андорру

Деклан Райс Сборная Англии продлила свою 100-процентную серию в отборе к ЧМ-2026, одержав победу 2:0 над Андоррой на "Вилла Парк".

Сразу в стартовом составе "трех львов" дебютировал Эллиотт Андерсон. Также с первых минут появились Эберечи Эзе, Маркус Рэшфорд и Нони Мадуэке.

Хозяева начали матч в невысоком темпе и были больше сосредоточены на создании угроз с флангов, особо не пытаясь продраться через насыщенный телами центр.

На 25-й минуте Англия открыла счет, хотя до этого почти не имела моментов. Мадуэке с правого края штрафной выполнил подачу к воротам, а Кристиан Гарсия опередил Харри Кейна на втором этаже и совершил автогол — 1:0.

Вообще, игра была односторонней, и Андорра довольно неплохо держала строй, позволив сопернику лишь трижды попасть в створ за первые 45 минут.

Второй тайм хозяева начали бодрее, нанеся несколько ударов, но либо не могли пробить голкипера, либо не попадали в створ.

Затем темп вновь снизился, но на 67-й минуте англичане все же добились своего. Деклан нанес удар головой с отскоком от газона после подачи Риса Джеймса с правого фланга — 2:0.

В итоге Англия и ограничилась двумя голами, имея тотальный контроль над игрой. Подопечные Томаса Тухеля не показали ничего выдающегося, но провели хорошую разминку перед выездом к Сербии.

Сборная Англии — сборная Андорры — 2:0 (1:0)

Голы: Гарсия 25 (авт), Райс 67.

Сборная Англии: Пикфорд, Джеймс (Ливраменто 68), Гехи (Конс 76), Берн, Льюис-Скелли, Андерсон, Райс (Роджерс 68), Эзе (Гиббс-Уайт 78), Рэшфорд (Гордон 68), Мадуэке, Кейн.




