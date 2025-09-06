Англичане победили Андорру
Сборная Англии продлила свою 100-процентную серию в отборе к ЧМ-2026, одержав победу 2:0 над Андоррой на "Вилла Парк".
Сразу в стартовом составе "трех львов" дебютировал Эллиотт Андерсон. Также с первых минут появились Эберечи Эзе, Маркус Рэшфорд и Нони Мадуэке.
Хозяева начали матч в невысоком темпе и были больше сосредоточены на создании угроз с флангов, особо не пытаясь продраться через насыщенный телами центр.
На 25-й минуте Англия открыла счет, хотя до этого почти не имела моментов. Мадуэке с правого края штрафной выполнил подачу к воротам, а Кристиан Гарсия опередил Харри Кейна на втором этаже и совершил автогол — 1:0.
Вообще, игра была односторонней, и Андорра довольно неплохо держала строй, позволив сопернику лишь трижды попасть в створ за первые 45 минут.
Второй тайм хозяева начали бодрее, нанеся несколько ударов, но либо не могли пробить голкипера, либо не попадали в створ.
Затем темп вновь снизился, но на 67-й минуте англичане все же добились своего. Деклан нанес удар головой с отскоком от газона после подачи Риса Джеймса с правого фланга — 2:0.
В итоге Англия и ограничилась двумя голами, имея тотальный контроль над игрой. Подопечные Томаса Тухеля не показали ничего выдающегося, но провели хорошую разминку перед выездом к Сербии.
Сборная Англии — сборная Андорры — 2:0 (1:0)
Голы: Гарсия 25 (авт), Райс 67.
Сборная Англии: Пикфорд, Джеймс (Ливраменто 68), Гехи (Конс 76), Берн, Льюис-Скелли, Андерсон, Райс (Роджерс 68), Эзе (Гиббс-Уайт 78), Рэшфорд (Гордон 68), Мадуэке, Кейн.
06.09.2025 20:55
Просмотров: 741
Последние комментарии:
если тухиль в чем-то и виноват, так ето в том, что вызывает в сборную древесин артетовских.
какой искрометный футбол можно ожидать от сб англии, когда там мадуека райс езе скелли
Андорра традиционно считается аутсайдером европейского футбола. Почти все футболисты команды являются любителями: они зарабатывают на жизнь, работая на других профессиях, и тренируются в свободное время. Например, рекордсмен сборной по числу сыгранных встреч Оскар Сонеджи работает страховым агентом
Англия сыграла с командой слесарей и почтальонов..))
Уберите Тухеля пока не поздно, что за тухляк
Тухель тупа убийца любого индивидуального футбола.
Эту блевотину определенно невозможно смотреть. Тухель - на выход!
Пропущено 0, забито 12 .
Это уровень чемпиков . Но вот незадача , выйдут условные итальянцы/испанцы /Франция /Бразилия и Кейн как обычно останется без трофея
Нападающие Мадуэкат, Кейн и Рэшворд не смогли дома забить Андорре
