Троссард не перейдет в "Бешикташ"

Вингер Леандро Троссард останется в "Арсенале", несмотря на интерес со стороны турецкого "Бешикташа".

Минувшим летом "Арсенал" укрепил фланги своей атаки с помощью Эберечи Эзе и Нони Мадуэке, поэтому ходили слухи, что "канониры" могут попрощаться с Троссардом.



И хотя трансферное окно в Турции все еще открыто, журналист Фабрицио Романо утверждает, что отъезд Троссарда в "Бешикташ" исключен.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета по-прежнему рассчитывает на Троссарда, о чем говорит новый контракт, подписанный 30-летним бельгийцем в прошлом месяце.



Этот новый контракт рассчитан до лета 2027, как и предыдущий, но предусматривает прибавку к зарплате.