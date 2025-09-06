Мартинес проведет этот сезон в "Вилле"

Эмилиано Мартинес Голкипер Эмилиано Мартинес собирается провести этот сезон в "Астон Вилле", не сумев покинуть бирмингемский клуб минувшим летом.

Мартинес мог покинуть "Виллу" в заключительный день летнего трансферного окна и даже дал согласие на переход в "Манчестер Юнайтед", но "красные дьяволы" так и не выдвинули предложение по Эмилиано, предпочтя более молодого Сенне Ламменса из "Антверпена".

И хотя трансферное окно в Турции и Саудовской Аравии еще открыто, и там у Мартинеса есть некоторые варианты, 33-летний аргентинец планирует остаться в "Вилле", сообщает Football Insider.

Теперь главный тренер "Виллы" Унаи Эмери собирается интегрировать Мартинеса назад в свою команду, восстановив Эмилиано в качестве первого номера.




Метки Астон Вилла, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 61




Поиск: