Мартинес проведет этот сезон в "Вилле"

Голкипер Эмилиано Мартинес собирается провести этот сезон в "Астон Вилле", не сумев покинуть бирмингемский клуб минувшим летом.

Мартинес мог покинуть "Виллу" в заключительный день летнего трансферного окна и даже дал согласие на переход в "Манчестер Юнайтед", но "красные дьяволы" так и не выдвинули предложение по Эмилиано, предпочтя более молодого Сенне Ламменса из "Антверпена".



И хотя трансферное окно в Турции и Саудовской Аравии еще открыто, и там у Мартинеса есть некоторые варианты, 33-летний аргентинец планирует остаться в "Вилле", сообщает Football Insider.



Теперь главный тренер "Виллы" Унаи Эмери собирается интегрировать Мартинеса назад в свою команду, восстановив Эмилиано в качестве первого номера.