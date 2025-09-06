Фернандеш отказал трем саудовским клубам
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш отказал трем клубам из Саудовской Аравии минувшим летом.
До старта клубного Чемпионата Мира к Фернандешу существовал серьезный интерес со стороны "Аль-Хиляля, а агент португальского полузащитника Мигель Пинью на неделю улетел в Саудовскую Аравию на переговоры.
Тогда Фернандеш отверг "Аль-Хиляль", решив еще минимум один сезон провести в "Юнайтед". Впоследствии 30-летний полузащитник также сказал "нет" "Аль-Хилялю" и "Аль-Иттихад", утверждает talkSPORT.
Примечательно, что все три перечисленных клуба контролируются Суверенным фондом Саудовской Аравии, который также владеет "Ньюкаслом".
При этом Фернандеш открыт к идее поиграть в Саудовской Аравии, и ожидается, что летом 2026 местные клубы вернутся за Бруну.
06.09.2025 15:00
