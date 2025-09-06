Аморим хотел купить Семеньо в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим был заинтересован в приобретении нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо минувшим летом.

Минувшим летом "Юнайтед" потратил свыше 200 миллионов фунтов на укрепление своей атаки, подписав Матеуса Кунью, Бриана Мбемо и Беньямина Шешко.



По информации Daily Mirror, "Юнайтед" также был готов заплатить 55 млн. фунтов за Семеньо. Аморим был лично заинтересован в приглашении Антуана, которого сватали и в "Ньюкасл" с "Тоттенхэмом".



Аморим даже провел встречу с Семеньо в Лондоне за ужином, но сделка не состоялась. 25-летний игрок сборной Ганы остался в "Борнмуте" и был награжден новым контрактом.