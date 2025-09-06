Кейну предстоит принять решение насчет своего будущего в "Баварии"
Капитан сборной Англии Харри Кейн вскоре должен принять решение насчет своего будущего в немецкой "Баварии".
Кейн демонстрирует впечатляющую результативность в "Баварии" с момента своего перехода из "Тоттенхэма" за 100 миллионов фунтов летом 2023, в прошлом сезоне завоевав титул Бундеслиги, который стал первым в карьере Харри трофеем.
Однако 32-летний англичанин уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту, и игроку с клубом вскоре предстоит определиться, будут ли они продлевать свое сотрудничество, утверждает talkSPORT.
"Бавария" довольна Кейном, но уже некоторое время ищет себе молодого нападающего. Летом мюнхенцы интересовались Беньямином Шешко и Ником Вольтемаде, в итоге арендовав Николаса Джексона у "Челси".
Самому Кейну может быть привлекательна идея вернуться на родину, чтобы попытаться стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен. Сейчас Харри находится в 50 голах от рекорда Алана Ширера (260).
06.09.2025 12:00
Просмотров: 680
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: