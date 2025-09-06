Кейну предстоит принять решение насчет своего будущего в "Баварии"

Капитан сборной Англии Харри Кейн вскоре должен принять решение насчет своего будущего в немецкой "Баварии".

Кейн демонстрирует впечатляющую результативность в "Баварии" с момента своего перехода из "Тоттенхэма" за 100 миллионов фунтов летом 2023, в прошлом сезоне завоевав титул Бундеслиги, который стал первым в карьере Харри трофеем.



Однако 32-летний англичанин уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту, и игроку с клубом вскоре предстоит определиться, будут ли они продлевать свое сотрудничество, утверждает talkSPORT.



"Бавария" довольна Кейном, но уже некоторое время ищет себе молодого нападающего. Летом мюнхенцы интересовались Беньямином Шешко и Ником Вольтемаде, в итоге арендовав Николаса Джексона у "Челси".



Самому Кейну может быть привлекательна идея вернуться на родину, чтобы попытаться стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен. Сейчас Харри находится в 50 голах от рекорда Алана Ширера (260).