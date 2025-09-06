Кивер узнал о своем трансфера из твита Романо

Защитник Якуб Кивер признался, что узнал о своем расставании с "Арсеналом" из твиттера журналиста Фабрицио Романо.

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Порту" взял Кивера в аренду с обязательством по выкупу за 24 миллиона фунтов.



Кивер до последнего не знал, останется он в "Арсенала" или уйдет, и это была сложная ситуация для 25-летнего поляка.



"Было сложно прощаться с "Арсеналом", потому что я не знал, когда это на самом деле произойдет".



"Если бы я знал заранее, хотя бы за день, у меня было бы время подготовиться. В последние три дня я не знал, какой станет моим последним".



"Когда Фабрицио Романо написал "here we go", я начал получать кучу сообщений и звонков с поздравлениями".



"Я как раз начинал тренировку... Игроки посмотрели в свои телефоны и спросили меня, почему я тренируюсь, когда сделка уже согласована".



"Я не стал там прощаться, потому что у меня по-прежнему не было никакой информации насчет того, может это случиться или нет".



"На следующий день я уже знал, что могу попрощаться. Я вышел на тренировочное поле, чтобы попрощаться со своими партнерами по команде и тренером".



"Они устроили прощальный тоннель, и это было тяжело... Я смог попрощаться не со всеми, с кем хотел, поэтому мне все равно пришлось совершить несколько звонков", — цитирует Кивера Evening Standard.