Бывшие игроки Премьер-Лиги будут бороться с расизмом

Бывшие игроки Премьер-Лиги Дидье Дрогба, Эммануэль Адебайор, Микаэль Сильвестр и Джордж Веа вошли в новую комиссию ФИФА по борьбе с расизмом в футболе.

О создании специальной комиссии из бывших игроков ФИФА объявил еще во время своего ежегодного конгресса в Таиланде в мае 2024.



В указанную комиссию вошли 16 бывших игроков — как мужчины, так и женщины — из 14 стран, сообщает BBC.



Эта комиссия будет давать свои рекомендации по антирасистским стратегиям, участвовать в образовательных программах и делать свой вклад в реформы в футболе.