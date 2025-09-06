Бывшие игроки Премьер-Лиги будут бороться с расизмом
Бывшие игроки Премьер-Лиги Дидье Дрогба, Эммануэль Адебайор, Микаэль Сильвестр и Джордж Веа вошли в новую комиссию ФИФА по борьбе с расизмом в футболе.
О создании специальной комиссии из бывших игроков ФИФА объявил еще во время своего ежегодного конгресса в Таиланде в мае 2024.
В указанную комиссию вошли 16 бывших игроков — как мужчины, так и женщины — из 14 стран, сообщает BBC.
Эта комиссия будет давать свои рекомендации по антирасистским стратегиям, участвовать в образовательных программах и делать свой вклад в реформы в футболе.
06.09.2025 10:00
Просмотров: 287
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А надо бы просто замочить фашистов пидарашек
(ответить)
Зачем поставили фото лысого бомжа из африканской пивной?
Ему на плакат пора с призывом о вреде алкоголизма.
(ответить)
Адебайор - легенда вулвича)))))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий