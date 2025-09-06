Бывшие игроки Премьер-Лиги будут бороться с расизмом

Эммануэль Адебайор и Дидье Дрогба Бывшие игроки Премьер-Лиги Дидье Дрогба, Эммануэль Адебайор, Микаэль Сильвестр и Джордж Веа вошли в новую комиссию ФИФА по борьбе с расизмом в футболе.

О создании специальной комиссии из бывших игроков ФИФА объявил еще во время своего ежегодного конгресса в Таиланде в мае 2024.

В указанную комиссию вошли 16 бывших игроков — как мужчины, так и женщины — из 14 стран, сообщает BBC.

Эта комиссия будет давать свои рекомендации по антирасистским стратегиям, участвовать в образовательных программах и делать свой вклад в реформы в футболе.




Метки расизм, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 287

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. meshuggah 06.09.2025 11:16 # meshuggah
    А надо бы просто замочить фашистов пидарашек

    (ответить)

  2. hunter022 06.09.2025 10:34 # hunter022
    Зачем поставили фото лысого бомжа из африканской пивной?

    Ему на плакат пора с призывом о вреде алкоголизма.

    (ответить)

  3. chelsea88 06.09.2025 10:05 # chelsea88
    Адебайор - легенда вулвича)))))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: