Берн: "Желаю Исаку всех успехов"

Защитник "Ньюкасла" Дэн Берн пожелал удачи нападающему Александеру Исаку, перешедшему в "Ливерпуль".

В заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" приобрел Исака у "Ньюкасла" за рекордные для Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов.



Исак уходил из "Ньюкасла" со скандалом, однако Берн не обижается на своего бывшего партнера и верит, что фанаты "Ньюкасла" не будут обижаться тоже.



"Я рад, что это случилось. Мы просто хотели, чтобы трансферное окно закрылось и появилась ясность. Я достаточно давно в футболе, чтобы понимать, что карьера игрока скоротечна и что есть вещи, которых игроки хотят достичь. Я рад, что все закончилось. Алекс — мой приятель, и это была сложная ситуация, потому что ты хочешь, чтобы он помогал команде. Но в то же время я понимаю его потребности. Я желаю лишь хорошего Алексу".



"К нему нет никакой враждебности. Я сам являюсь фанатом "Ньюкасла" и знаю, что из себя представляют фанаты "Ньюкасла". Мы защищаем свой клуб и город, а также хотим обладать игроками, которые желают выступать за "Ньюкасл". Мы не хотим думать о том, что игроки могут пожелать играть где-нибудь еще. Я понимаю, почему наши фанаты разочарованы. Я достаточно давно в футболе, чтобы знать, что происходит. Я желаю ему всех успехов, за исключением наших матчей против "Ливерпуля", — цитирует Берна The Guardian.