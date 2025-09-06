Родри: "Я не Месси"

Полузащитник Родри призвал не надеяться, что с его возвращением в строй "Манчестер Сити" сразу станет прежней командой.

Затяжной спад "Сити" в прошлом сезоне начался с травмы крестообразных связок колена Родри в сентябре прошлого года.



В прошлый уикенд против "Брайтона" Родри впервые после своей травмы вышел в стартовом составе "Сити" в рамках Премьер-Лиги, однако "горожане" потерпели поражение 2:1.



29-летний испанец считает, что ожидания насчет его выздоровления завышены, и призывает всю команду прибавить.



"Я не Месси. Это не так, что я вернусь, и мы сразу станем командой, которая побеждает, побеждает и побеждает. Это коллективная вещь".



"То, что мы выиграли, осталось в прошлом, и мне нужны все мои партнеры по команде. Конечно, мне еще предстоит вернуться на свой лучший уровень, и все мы должны позаботиться о своей игре, потому что это коллективный вид спорта. Надеюсь, после международного перерыва мы будем гораздо лучше", — цитирует Родри Sky Sports.