Анонс матча Англия — Андорра

Домашним матчем против сборной Андорры в субботу англичане возобновят свой путь в отборе к Чемпионату Мира 2026 года.

В данный момент англичане возглавляют отборочную Группу K, выиграв три матча из трех, однако поражение 1:3 от Сенегала в товарищеской встрече в июне подпортило впечатление от игры сборной при Томасе Тухеле.



В июне англичане одержали победу 0:1 в гостях у Андорры, которая в трех других своих отборочных матчах пропустила семь голов.



После четырех сыгранных матчей Андорра занимает последнее место в Группе K, не забив ни одного гола и не набрав ни одного очка.



Андорра занимает только 174-е место в рейтинге сборных ФИФА, тогда как Англия удерживает четвертую позицию, уступая лишь Аргентине, Испании и Франции.



Англичане одержали шесть победу кряду против Андорры во всех соревнованиях, суммарно забив 21 гол и ни разу не пропустив.



Из-за травм Тухель не смог призвать под знамена сборной игроков вроде Леви Колуилла, Адама Уортона, Джуда Беллингема, Фила Фодена, Коула Палмера и Букайо Сака. Трент Александер-Арнольд и Джек Грилиш были оставлены за бортом решением Томаса. Джеймс Траффорд, Джарелл Куанса, Джед Спенс и Эллиотт Андерсон готовы к дебюту на международном уровне.



Чемпионат Мира 2026 года. Группа K

Сборная Англия — сборная Андорры

Бирмингем. Стадион "Вилла Парк". 19:00 Онлайн-трансляция Прогноз